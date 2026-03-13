Le Fiamme Gialle sequestrano un’area di seimila metri quadrati trasformata in discarica

AVELLINO- I Finanzieri del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alle violazioni delle norme in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 6.000 mq, illecitamente adibita a

discarica di rifiuti speciali pericolosi, gestita da una società operante nel settore della fabbricazione di gru, verricelli e

sollevatori. Nello specifico, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Avellino hanno rinvenuto sulla predetta area numerosi autocarri dismessi con parti di motori, cisterne, escavatori, mezzi agricoli e materiale vario, in avanzato stato di degrado per la prolungata esposizione alle intemperie, che riversavano sul terreno olii esausti e altri liquidi. I rifiuti rinvenuti sono in fase di caratterizzazione da parte dell’Arpac di Avellino, opportunamente attivata al fine di assegnare i rispettivi codici CER, per la catalogazione dei rifiuti. All’esito delle attività di servizio, il rappresentante legale della società, denunciato per i reati specifici, previsti e puniti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), dovrà occuparsi delle procedure di rimozione, bonifica nonché del ripristino dello stato dei luoghi. L’attività delle Fiamme Gialle s’inquadra nel più ampio contesto operativo del controllo economico ed ambientale del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e sensibilizzato dalla locale Autorità di Governo.