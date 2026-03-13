Bonito, arrestati per furto dai Carabinieri due stranieri irregolari

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.

In tale contesto, a Bonito, i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato e intercettato una vettura sospetta, a bordo della quale viaggiavano due uomini di origini georgiane.

Le operazioni di perquisizione personale e veicolare hanno consentito di accertare che i due avevano la disponibilità di decine di confezioni di tonno e di due sacchetti dotati di ‘schermatura antitaccheggio’, occultati sotto la tappezzeria del veicolo a noleggio.

I militari dell’Arma si sono quindi attivati contattando i supermercati della zona, accertando che presso una delle attività commerciali risultava effettivamente un consistente ammanco proprio di lattine di tonno.

Le immediate operazioni di fotosegnalamento hanno inoltre permesso di stabilire che entrambi i fermati risultano irregolari sul territorio nazionale, inottemperanti, rispettivamente, all’ordine di espulsione e al divieto di reingresso in Italia senza autorizzazione.

Alla luce delle evidenze emerse, i due stranieri sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Ariano Irpino.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre i sacchetti sono stati sottoposti a sequestro.