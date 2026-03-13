Ferito in codice rosso dopo una lite: tensione al Pronto Soccorso tra due famiglie

AVELLINO- Una lite tra due famiglie finita con un quarantanovenne in codice rosso per un forte trauma cranico e la tensione al Pronto Soccorso, dove entrambi i gruppi si sono ritrovati per farsi medicare. Una serata di tensione al Pronto Soccorso del Moscati, dove si e’ reso necessario l’intervento degli agenti della Questura di Avellino e i Vigilantes in servizio al Pronto Soccorso per riportare la calma ed evitare che finissero coinvolti anche altre persone in attesa dei loro familiari ricoverati. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe avvenuto all’esterno del Pronto Soccorso e qualcuno dei partecipi alla lite avrebbe anche usato dello spray al peperoncino. Nella concitata fase anche un agente della Questura di Avellino e’ rimasto ferito. La vicenda è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Questura di Avellino. Il quarantanovenne è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico ed e’ in Terapia Intensiva. Proprio ieri il direttore generale del Moscati Germano Perito aveva lanciato un appello contro la violenza ai danni del personale sanitario.