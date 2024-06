Le Fiamme Gialle scoprono cinquanta “fantasmi” per il Fisco e 118 lavoratori in nero

AVELLINO- Cinquanta evasori totali scoperti nell’ultimo anno dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino. E’ uno dei dati piu’ importanti perche’ ha portato ad un accertamento di base imponibile netta Iva per 69 milioni di euro e una maggiore imposta constatata Iva per 14.504mila euro. 118 invece i lavoratori in nero scoperti, 21 gli irregolari. A fronte di questi dati sono 52 i datori di lavoro sanzionati per utilizzo di manodopera irregolare. Sul fronte fiscale sono invece 573 gli interventi compiuti con un totale di rilievi Irap 119.335 euro e 3614 le ritenute. In provincia di Avellino sono 179 i soggetti denunciati per reati fiscali, 15 di loro sono stati arrestati.