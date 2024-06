La Guardia di Finanza vigila sul Pnrr: dieci denunciati, 120 controlli eseguiti

I fari puntati delle Fiamme Gialle anche sui fondi del Pnrr sono uno dei passaggi più importanti ed attuali del capitolo del Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica del Comando Provinciale della Gdf di Avellino. I numeri sono relativi agli interventi seguiti. Nel corso di quest’anno sono stati infatti 13 quelli finiti sotto controllo da parte delle Fiamme Gialle. Dodici dei quali hanno riguardato interventi relativi al Pnrr. Accertati 600 mila euro di contributi indebitamente percepiti. Un denunciato e quasi un milione e seicentomila euro di contributo controllato. Per quanto riguarda le frodi sul Pnrr invece il comando guidato dal colonnello Salvatore Minale ha provveduto ad eseguire 120 controlli, accertando l’indebita percezione di fondi per circa 300 mila euro. Sono 9 i soggetti denunciati per appalti del valore di 33 milioni di euro. Un danno erariale accertato di 3.922mila euro, indebite compensazioni per 3.133,114.. Altri illeciti per il credito di imposta per 1.518mila euro.

Aerre