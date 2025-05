Le curiosità statistiche dell’Avellino in Serie B tra record di squadra e individuali

Dopo sette anni di digiuno, finalmente l’Avellino torna in Serie B e lo fa per la ventesima volta, dopo aver dominato e vinto il campionato di Serie C girone C, con uno score impressionante di 22 vittorie, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte. I Lupi sono riusciti a realizzare una cavalcata impressionante di 11 vittorie consecutive, per uno dei finali di stagione biancoverdi più belli ed entusiasmanti di sempre.

Gli Irpini tornano anche nelle quote calcio oggi dei campionati più importanti su betfair con tanta voglia di stupire e di puntare alla Serie A, che manca dal lontano 1988. Questo è il sogno di tutto il popolo Biancoverde, intanto, l’Avellino si aggiudica per la quarta volta il campionato di Serie C e in Serie B ha una storia con tantissime curiosità statistiche e record di squadra e individuali.

I campionati di Serie B dell’Avellino

Gli Irpini esordiscono in Serie B nella stagione 1973/1974, vincendo il campionato di Serie C nel 1973 per la prima volta. Nel 1978 chiudono la stagione al terzo posto e vengono promossi in Serie A.

Nella serie cadetta l’Avellino ha giocato nelle sue prime 19 stagioni 762 match, ha vinto 218 partite, 245 i pareggi e 299 sconfitte, per un totale di 736 gol segnati.

I record di squadra dei Lupi in Serie B

Il massimo dei punti totali che l’Avellino è riuscito a totalizzare in Serie B è 59, per due stagioni consecutive dal 2013 al 2015. Nel campionato 2013/2014, i Biancoverdi hanno realizzato il record di 41 punti in casa, fissando anche il record personale di 37 punti nel girone di andata.

Nei campionati 1975/1976, 1977/1978, 2013/2014 e 2014/2015 l’Avellino ha fissato il record di 15 vittorie in Serie B, mentre nella stagione 1988/1989 ha fissato il record personale 19 di pareggi, di cui 9 match terminati 0 – 0. Su 762 gare disputate nella Serie Cadetta, ben 99 sono terminate 0 – 0: una percentuale del 13%.

Classifica delle presenze in Serie B con l’Avellino

Il calciatore che ha disputato più match in Serie B con i Biancoverdi è Luigi Castaldo, che dal 2013 al 2018 ha giocato 165 gare coi Lupi.

Sempre in questi cinque anni, Angelo D’Angelo ha giocato 156 match in biancoverde e Gian Filippo Reali è al terzo posto di questa classifica con 150 match in Serie B.

Chi sono i migliori bomber dell’Avellino in Serie B?

I tifosi sono già pronti a seguire le quote serie b 2025/2026 aggiornate in tempo reale per vedere se qualche calciatore supererà i record di gol totalizzati nella serie cadetta: occorreranno almeno due o tre stagioni al top, per superare il primato di 51 gol segnati dal solito Luigi Castaldo.

Al secondo posto a pari merito ci sono Matteo Ardemagni e Alessandro Pellicori con 20 gol. La terza posizione è di Pasquale Luiso in solitaria con 19 gol, seguono Musiello e Sorbello con 18 reti segnate.