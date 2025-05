Montefalcione, promozione in Serie B dell’Avellino: festa nel paese del presidente D’Agostino

MONTEFALCIONE – Ieri sera il cuore dell’Irpinia ha battuto più forte: Montefalcione, paese natale del presidente dell’US Avellino Angelo Antonio D’Agostino, si è trasformato in un grande stadio a cielo aperto per celebrare la promozione dei Lupi in Serie B. Una festa memorabile che ha richiamato centinaia di tifosi non solo dal paese, ma da tutto il territorio, uniti dall’orgoglio e dalla passione biancoverde.

Cori da stadio, fuochi d’artificio, applausi e tantissimi striscioni preparati dai tifosi per omaggiare l’Avellino hanno reso l’atmosfera carica di emozione. Emozionante il momento in cui un bambino, salito sul palco, ha intonato i cori storici della curva Sud, facendo vibrare i cuori dei presenti e diventando simbolo del legame profondo tra squadra e tifosi.

A prendere la parola è stato Giovanni D’Agostino, amministratore unico del club, che ha dichiarato: “Grazie a tutti, il merito è di tutti. Vedere questi bambini partecipare così attivamente è un orgoglio: vuol dire che stiamo costruendo un futuro per questo club.”

Applausi e commozione anche per l’intervento del presidente Angelo Antonio D’Agostino, che ha voluto condividere il traguardo con tutti i presenti: “Quando si fanno le cose e ci si crede davvero, poi finiscono per avverarsi. Questo è un grande sogno che, partendo dal basso, si è realizzato. Ringrazio tutti perché siete tantissimi. I sogni, secondo me, sono la virtù dei forti. Mai smettere di sognare. Lo dico sempre ai ragazzi: ora abbiamo fatto la prima tappa, ma dobbiamo già concentrarci su quello che ci aspetta domani.”