Auto rubata a Lauro e ritrovata a Nola: nuova misura cautelare per un 45enne

LAURO- Una nuova misura cautelare per furto di una vettura, una Fiat Panda rubata nel Vallo e rinvenuta a Nola e la violazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Lauro. Quella notificata in carcere dagli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi ad un quarantacinquenne già finito in custodia per la violazione della misura di sorveglianza cui era sottoposto avvenuta a fine aprile, quando sempre gli agenti del Commissariato di Lauro erano risaliti a lui per il furto di una vettura parcheggiata nei pressi di un bar, rinvenuta danneggiata nei pressi di Domicella. Motivo per cui il Gip del Tribunale di Avellino aveva disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare in carcere. Sempre per lo stesso reato era stato già condannato per direttissima ad un anno e otto mesi. Dalle indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e’ emerso che a rubare una Fiat Panda nel novembre scorso, abbandonandola successivamente a Nola, come e’ emerso anche dalle testimonianze raccolte, sia stato proprio il 45 enne già noto per gli stessi reati. Per questo motivo dovrà comparire, assistito dal suo difensore Pompeo Le Donne, davanti al Gip del Tribunale di Avelllino.