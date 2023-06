Lavori sul viadotto Parolise 1: senso unico alternato da lunedì

La Prefettura di Avellino comunica che a partire dalle ore 7,30 del 5 giugno e fino alle ore 16,30 del 15 dicembre, sulla SS7 Via Appia (Ofantina) dal Km 313+350 al Km 313+800 sarà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico.

La Società ANAS deve eseguire lavori finalizzati al ripristino in sicurezza ed al risanamento strutturale del viadotto “Parolise 1” al Km 313+525 della SS 7 Appia Ofantina. La decisione a seguito agli esiti della riunione del Comitato operativo “Viabilità” della stessa Prefettura. Il provvedimento interesserà tutti gli utenti.

Individuati ed indicati percorsi alternativi, consigliati, unicamente, ai veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate:

per i veicoli provenineti da Avellino e diretti a Lioni-Laceno, uscita svincolo di Candida al Km 311+700 circa della SS7 Appia;

per i veicoli provenienti da Lioni-Laceno diretti ad Avellino, uscita svincolo di Parolise al Km 314+900 circa della SS7 Appia;

per i veicoli provenienti dalla SS400 e direti ad Avellino, uscita svincolo di Parolise al Km 314+900 circa della SS7 Appia.