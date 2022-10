Lavori in corso, file interminabili sulla Variante: la gente protesta

Lavori in corso, variante 7 bis completamente paralizzata in questi giorni. Il punto più critico all’altezza dell’ingresso di Avellino ubicato nei pressi della caserma provinciale dei vigili del fuoco e della Conad. I lavori, infatti, al momento, si stanno concentrando proprio da quelle parti e per gli automobilisti sta diventando un vero e proprio calvario.

Le proteste sono vibranti, in molti lamentano di essere stati bloccati in macchina, anche per percorrere solo poche centinaia di metri, più di trenta minuti. Un vero e proprio inferno, insomma. I cittadini si chiedono perché lavori così invasivi non vengano effettuati di notte, proprio per evitare questi grandi disagi.