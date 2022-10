Sala consiliare aperta per contrastare la crisi energetica. Cesinali, la proposta del gruppo consiliare Giovani per la Valle del Sabato. Vittorio De Girolamo, Carmen Galluccio e Claudio Petrozzelli, hanno inviato all’ufficio protocollo del Comune un ordine del giorno con la richiesta di tornare al dibattito consiliare dopo l’ultimo consiglio comunale del 30 luglio.

Vista la presenza di un impianto fotovoltaico che garantisce all’edificio comunale un fabbisogno energetico utile ad autoalimentare le utenze elettriche e il riscaldamento delle sale comuni, è stato chiesto al sindaco di mettere a disposizione la sala consiliare, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16, a tutti coloro che sono impegnati in attività di smart working, studio e didattica a distanza.

“Un aiuto concreto per permettere alla cittadinanza di risparmiare importanti risorse per le utenze domestiche, ma anche un’idea per ottimizzare le risorse energetiche disponibili ed evitare gli sprechi”.