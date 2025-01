Incidente in Messico, apprensione per una studentessa irpina

MONTEMILETTO- Studentessa universitaria irpina ferita in un incidente avvenuto qualche giorno fa, almeno dalle prime notizia che giungono il due gennaio, in Messico. La ventenne originaria di Montemiletto e brillante allieva del Politecnico di Torino, stando alle notizie giunte nella comunità irpina sarebbe stata ricoverata dopo una caduta da diversi metri nella struttura dove e’ ospite oltreoceano e sta conducendo un programma di studi universitario. Molto probabilmente un incidente, anche se come sempre sulle cause sono in corso accertamenti. In queste ore l’unica preoccupazione è quella relativa alle condizioni della ragazza e sulla speranza che dal Messico possano giungere presto buone notizie. Nella comunità irpina c’è grande apprensione per la notizia giunta nelle ultime ore.