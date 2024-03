L’Avellino torna alla vittoria, Brindisi battuto 2 a 0 al “Partenio-Lombardi”

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Avellino ritorna al successo contro il fanalino di coda Brindisi che è sempre più vicino alla retrocessione. Ai lupi basta un goal per tempo di bomber Patierno, al rientro dopo l’infortunio.

In una gara in cui Pazienza ha fatto tirare il fiato a Sgarbi l’Avellino sblocca la partita dopo pochi minuti con il bomber pugliese che è bravo a deviare in rete praticamente a porta vuota e può esultare con i compagni di squadra. Per Patierno è il goal al rientro dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uno stop di tre settimane. Il Brindisi cerca di reagire facendo possesso palla ma l’Avellino è attento e gestisce il vantaggio andando a riposo sull’1 a 0.

Nella riprese i lupi cercano con più insistenza il raddoppio che arriva con un azione fotocopia del primo con Patierno che sotto porta ribadisce in rete da sotto misura non lasciando scampo al portiere brindisino. La partita praticamente si chiude qui con il Brindisi che verso il finale rimane in 10 uomini per l’espulsione di Bonnin che ferma Sgarbi lanciato a rete. La partita si chiude sul 2 a 0 e l’Avellino può gioire per i tre punti conquistati. Ora per i lupi la prossima settimana se la vedranno in trasferta contro il Giugliano.