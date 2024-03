BAIANO- Rapina a mano armata ad un centro scommesse lungo la Nazionale a Baiano. Quella avvenuta poche ore fa, quando due soggetti, a volto travisato hanno raggiunto il centro e arma in pugno si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, per poi dileguarsi lungo la Nazionale. Una giornata, quella di sabato in cui c’è maggiore afflusso di scommettitori.

A quanto pare il bottino si aggirerebbe intorno a qualche migliaia di euro. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che stanno procedendo con gli accertamenti, a partire dalle telecamere di sorveglianza del centro scommesse.

In aggiornamento