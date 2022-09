Campania, allerta meteo arancione per oggi: le raccomandazioni della Protezione Civile

Allerta meteo arancione per la Campania oggi, domenica 25 settembre.

Nel giorno del voto, arrivano le raccomandazioni e i consigli della Protezione Civile per evitare i pericoli legati al maltempo.

Stare alla larga da sottopassi, argini ponti e zone prossime ai corsi d’acqua; allontanarsi da eventuali zone allagate; evitare di utilizzare l’auto per non rischiare di rimanere intrappolati o di perdere il controllo del veicolo; stare ai piani alti, poiché cantine, seminterrati e garage sono i primi posti che potrebbero subire allagamenti; non uscire per mettere al sicuro l’automobile; evitare di utilizzare l’ascensore che potrebbe bloccarsi; limitare l’uso del cellulare per tenere libere le linee facilitando in questo modo il soccorso. Questi i punti da seguire per mettersi in sicurezza.