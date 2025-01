Derby amaro per l’Avellino a Giugliano. La formazione guidata da Raffaele Biancolino, nella prima gara del 2025, non va oltre l’1 a 1 al De Cristofaro. A Sounas, autore del goal del momentaneo vantaggio, ha risposto Masala all’ultimo minuto fissando il punteggio sul 1 a 1.

Pareggio meritato per la squadra napoletana che è restata sempre in partita e ha avuto un dominio territoriale evidente soprattutto nel secondo tempo quando Biancolino con l’inserimento di Rigione ha abbassato la squadra e concedendo il pallino del gioco ai gialloblù. Una prestazione opaca dei biancoverdi che hanno fatto ben poco per vincere la gara con un attacco evanescente che ha dovuto fare a meno anche di bomber Patierno.

Nonostante tutto i lupi erano riusciti a passare al minuto 52: D’Ausilio spinge a destra e mette in mezzo, Russo non trattiene e Sounas ringrazia, depositando in rete con il destro. Ma l’Avellino a questo punto pensa solo a difendere il punteggio senza attaccare e all’89’ Masala si fa trovare pronto sull’ennesimo cross di Oyewale e insacca in scivolata all’altezza del secondo palo. L’Avellino non riesce più a rendersi pericoloso e la gara finisce 1 a 1.

Un pareggio che sa di sconfitta per le vittorie delle squadre di alta classifica che precedono l’Avellino soprattutto del Benevento ce si porta a +7. Ora però non c’è tempo di fermarsi a pensare perchè lunedì prossimo per l’Avellino ci sarà un altra trasferta complicata a Cerignola contro l’Audace.