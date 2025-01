Epifania con temperature miti. Da domani potrebbe tornare la pioggia

AVELLINO- Sara’ un Epifania con temperature al di sopra medie ed un vento mite. Ad annunciarlo e’ il bollettino dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine, che nelle previsioni per le prossime 48 ore annuncia come quella di oggi sarà una giornata in cui si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o velato per gran parte della giornata. Non sono attese precipitazione. Temperature: in aumento, anche sensibile, nei valori minimi. Venti: meridionali, da deboli a moderati, con locali rinforzi in serata. Altro discorso invece da domani, martedì sette gennaio, visto che potrebbe tornare la pioggia. Si legge infatti che: “sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni nei settori prossimi alle aree appenniniche. Temperature: in lieve calo nei valori massimi. Venti: meridionali, moderati, con locali rinforzi”.