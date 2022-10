L’Avellino rialza la testa, battuto 2 a 0 il Potenza al Partenio-Lombardi

Boccata d’ossigeno per Roberto Taurino che salva la panchina vincendo la gara casalinga contro il Potenza. La formazione biancoverde riesce a battere la formazione rossoblu grazie ai goal dei centrocampisti Casarini e Russo che portano tre punti ai biancoverdi.

La gara comunque ha visto i lupi soffrire dopo il goal del vantaggio avvenuto al decimo del primo tempo grazie ad un tiro da fuori area di Casarini che ha sorpreso l’estremo difensore potentito. Da li in avanti i rossoblù hanno assunto l’iniziativa mantenendo il predominio territoriale. al 18′ viene annullato un goal per fuorigioco alla squadra ospite e il tempo si chiude sui lupi in vantaggio per 1 a 0.

Nella ripresa ci pensa il fantasista Russo a chiudere la gara con una spettacolare semi rovesciata su un cross perfetto dalla destra di Ricciardi, autore oggi di una splendida prova. I lucani però non mollano e sprecano il goal del pareggio con Caturano che si divora il goal del 2 a 1. Rete che arriva nei minuti di recupero ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee.

L’Avellino conquista i tre punti e la seconda vittoria in campionato e sabato prossima farà visita al Crotone in terra calabra. Ma martedì ci sarà la gara di coppa Italia di C al Partenio – Lombardi contro la Fidelis Andria.