L’Avellino non va oltre il pareggio a Potenza: 0 a 0 il risultato del Viviani

Solo un pareggio al “Viviani” di Potenza per l’Avellino di mister Biancolino che frena la corsa verso i quartieri alti della classifica. Un solo punto in due gare per la squadra biancoverde dopo e le cinque vittorie consecutive e soprattutto 0 goal fatti.

Quella di Potenza è stata una partita molto equilibrata con nessuna delle due squadre ha sopraffatto l’altra. Meglio l’Avellino nel primo tempo con Patierno che ha sfiorato il goal in una circostanza mentre il Potenza ha solo manovrato senza creare nitide occasioni da goal.

Nella ripresa partita noiosa con le due squadre che hannom deciso di non farsi male soprattutto. Biancolino ha cercato di inserire forze fresche in campo ma purtroppo non hanno dato l’esito sperato. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro ha chiuso le ostilità. L’Avellino non è riuscito ad approfittare del passo falso del Benevento contro il Picerno e sono sei i punti di vantaggio per i sanniti e domenica al “Vigorito” ci sarà lo scontro tra le due squadre.