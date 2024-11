L’Associazione Combattenti di Arpaise e Benevento accoglie il Prefetto Moscarella

L’Associazione Nazionale Combattenti Guerra di Liberazione Sezione Provinciale di Benevento e Sezione di Arpaise, nelle persone del Presidente Michele Panaggio e del Vice Presidente Giovanni Russo, nella scorsa Cerimonia del 4 Novembre a Benevento, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, al termine della cerimonia, hanno voluto incontrare il nuovo Prefetto di Benevento Dottoressa Raffaela Moscarella, per rivolgerle i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro a servizio della Città e dell’intera Provincia di Benevento.

Sin dai giorni del suo insediamento ad oggi, il Prefetto si è contraddistinta per la sua umanità, oltre che per la sua preparazione nel ruolo che ricopre, pertanto grazie oltre che dell’invito di partecipazione alla prima sua cerimonia in città, per l’attenzione, la vicinanza ed il dialogo rivolto ai comuni cittadini ed ai giovani,fino ad arrivare ai piccoli.

Tantissimi auguri Eccellenza per il prestigioso incarico affidatole e benvenuta nella nostra città, dalla nostra Associazione.