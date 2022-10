L’Avellino espugna Francavilla, buona la prima di Rastelli: 3 a 2

Buona la prima di Massimo Rastelli sulla panchina dell’Avellino. La formazione conquista l’intera posta in palio e fa sua la prima vittoria in trasferta. Non che tutti i problemi siano stati risolto ma se il buongiorno si vede dal mattino la squadra biancoverde è avviata sulla giusta via.

Una gara che ha comunque confermato alcune lacune difensive e soprattutto mentali sulle quali il tecnico campano dovrà lavorare. Infatti dopo il doppio vantaggio firmato da un ritrovato Trotta e Illanese i lupi hanno subito la rimonta dei padroni di casa che prima con Maiorino, su calcio di punizione, e poi Patierno raggiungono il pari ad inizio ripresa. Poi qui è brava la formazione biancoverde che si ritrova e riesce a segnare il goal della vittoria con Dall’Oglio nei minuti finali della gara.

Quindi l’Avellino ritrova i tre punti che sono di buon auspicio per questo nuovo inizio e soprattutto per il big match contro la capolista Catanzaro, che non perde un colpo, in programma domenica prossima alle 17,30 al Partenio-Lombardi.