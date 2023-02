L’Avellino crolla a Cerignola, l’Audace rimonta e vince 3 a 1

Si ferma dopo sole due vittorie consecutive la serie positiva dell’Avellino di Massimo Rastelli che viene travolto dall’Audace Cerignola per 3 a 1. Un passivo, che visto le occasioni create dai pugliesi, poteva essere più pesante.

La gara era iniziata già in salita nel primo tempo quando dopo venti minuti l’estremo difensore biancoverde Pane è riuscito a sventare ul calcio di rigore avversario. Nella ripresa le cose poi si sono subito messe bene con Russo che ha portato in vantaggio l’Avellino con Trottache trova Russo smarcato e da posizione defilata l’attaccante calcia sul secondo palo e batte Saracco. Ma proprio quando la gara sembra in discesa per i lupi il Cerignola pareggia con Achik che sfrutta un errore di Benedetti in impostazione. L’Audace è in palle e mette alle corde l’Avellino ed è lo stesso Achik a raddoppiare sfruttando un indecisione tra Pane e Auriletto. L’Avellino non riesce a reagire e addirittura si fa infalare il terzo goal in contropiede con Malcore che manda KO la squadra di Rastelli.

La gara si chiude qui con il Cerignola che ha dimostrato di meritare la vittoria e soprattutto di essere superiore all’Avellino. I lupi dopo la prestazione convincente con il Crotone hanno compiuto un passo indietro dimostrando di non aver risolto tutti i problemi con il mercato. Ora per la squadra biancoverde ci sono due gare in casa consecutive da vincere assolutamente per continuare la corsa play off. Ora l’appuntamento è per domenica alle 14,30 quando i lupi ospiteranno la penultima in classifica, la Viterbese, che proprio oggi ha battuto il Catanzaro.