La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 15:20 di oggi 12 febbraio, è intervenuta ad Ariano Irpino in via Valleluogo per un incendio di uno scuolabus in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, si sono registrati lievi danni alla facciata dell’abitazione limitrofa.