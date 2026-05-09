Confesercenti chiama al confronto Festa, Nargi e Pizza

“Stimolare il dibattito pubblico per mettere al centro della campagna elettorale i contenuti, le proposte e le soluzioni ai problemi, riservando la necessaria attenzione ai temi del commercio, del rilancio delle attività produttive, dello sviluppo di Avellino. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa che abbiamo organizzato con la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco del capoluogo”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti.

Mercoledì 13 maggio, alle 16,30, presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele, il dirigente dell’associazione di categoria si confronterà con Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, su questioni di stringente attualità, che interessano non soltanto gli operatori e i lavoratori dei settori produttivi del territorio, ma l’intera città. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Luigi Basile.

“Porteremo il nostro contributo alla discussione – sottolinea Marinelli -, rappresentando i nodi e le istanze del terziario e del mondo dell’economia locale in generale, per conoscere e ascoltare gli obiettivi programmatici e le risposte dei candidati. Un modo per sollecitare alla luce del sole le istituzioni, cercando di ridare senso alla politica e alla partecipazione democratica, affinché si mettano in campo interventi utili a fronteggiare una crisi che investe imprese e famiglie, provando a tracciare un percorso condiviso di rinascita del capoluogo irpino, con ricadute positive anche sulla corona urbana e su tutta la provincia”.