L’Avellino cala il tris, battuta la Turris al Partenio – Lombardi

L’Avellino non sbaglia contro la Turris e porta a casa i tre punti per continuare la caccia alla vetta della classifica. Assente Patierno per infortunio, ci pensa Lescano a fare la voce grossa all’esordio con una doppietta. Di Alessio Tribuzzi la rete che chiude la gara.

Primo tempo abbastanza noioso perchè dopo il goal già al primo minuto di Lescano la partita è addormentata con la Turris che tenta sterili attacchi e l’Avellino non affonda il colpo divorandosi verso la chiusura del tempo con russo un goal clamoroso.

Nel secondo tempo si segue lo stesso andazzo del primo ma la Turris riesce, abbastanza inaspettatamente a pareggiare, con Armiento che sfrutta l’indecisione di Iannarilli. Cala il gelo sul Partenio con l’Avellino che si rifionda in avanti con Biancolino che inserisce Redan e Palumbo. Ed è lo stesso attaccante di colore a divorarsi il goal del vantaggio non sfruttando un regalo del portiere della Turris. ma ci pensa Lescano che con un tap in gonfia la rete portando in vantaggio l’Avellino. A chiudere la gara poi ci pensa Tribuzzi con un invenzione da fuori area.

Per l’Avellino tre punti importanti con un po’ di Patos che la rilanciano in classifica in vista della trasferta di Foggia di domenica prossima.