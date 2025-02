La Scandone Avellino espugna Bari e chiude la regular season da capolista, ora la seconda fase dei play in

La Scandone Avellino chiude nel migliore dei modi la sua regular season sconfiggendo, in trasferta, l’ Adria Bari con il punteggio di 56-70.

Vittoria fondamentale per gli uomini di coach Sanfilippo che chiudono la prima parte della stagione al vertice della classifica a quota 36 punti, ma ancora più importanti sono i due punti pesantissimi che gli irpini riescono ad accumulare per la fase dei play in, essendo Bari una delle sei qualificate alla seconda fase che lotterà per il salto di categoria e i play off.

Al Pala Balestrazzi dopo un buon avvio dei padroni di casa grazie al loro uomo migliore Rodriguez e Callara, gli irpini riescono a tenere botta grazie a Zanini.

Il primo quarto si conclude con il punteggio di 17-15.

Nel secondo periodo bello il duello tra Preite e Pichi sotto canestro, la schiacciata di Anibaldi

manda in visibilio i tifosi locali. Bari scappa sul +9 e coach Sanfilippo è costretto a chiamare subito time out. Al rientro in campo Avellino risponde subito presente e mette a segno un parziale di 6-0 grazie ad un indemoniato Soliani, mattatore assoluto della gara (chiuderà la contesa con 18 punti).

Bari riesce ad organizzarsi: Lupo e Tartamella riescono a realizzare buoni canestri in avvicinamento e ritornano sul massimo vantaggio. Sul finire del quarto Cantone prova a destare nuovamente i lupi e il tabellone dopo 20’ segnala 35-28 per i pugliesi.

Il terzo quarto risulta decisivo per il colpaccio biancoverde. La Scandone entra con un altro piglio in campo. Soliani, dalla lunga distanza, si trasforma in un cecchino infallibile e realizza ben 12 punti.

Gli ospiti trovano energie fresche anche da Jaskus, bravo a prendersi le responsabilità nell’attaccare il ferro nel momento chiave della gara. Bari, in netta difficoltà, è ora costretta a rincorrere.

Al 30’ gli irpini sono avanti 45-49.

Nell’ultimo periodo l’asse Trapani-Zanini funziona alla perfezione, efficace il gioco in post basso tra i due compagni di squadra. Soliani, sempre chirurgico dalla lunga distanza, e capitan Trapani confezionano il parziale in casa avellinese che dà la spallata decisiva alla gara. I lupi scappano sul +11 quando mancano pochi minuti alla fine della gara. L’antisportivo a Rodriguez suona un po’ come una sentenza per i baresi che non riescono più a ritornare in partita.

Gli uomini di Sanfilippo riescono a gestire nel migliore dei modi i minuti finali. Partita che va in archivio con il punteggio di 56-70 per i biancoverdi che ora avranno 15 giorni di tempo a disposizione per recuperare al meglio tutte le energie e prepararsi alla fase decisiva dei play In.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo a fine partita: “Abbiamo giocato un’ottima fase difensiva in un match che ha visto prevalere l’equilibrio per molto tempo. Quando siamo stati sotto, siamo stati bravi a rientrare, possesso dopo possesso, contro una squadra altamente motivata. Ora pensiamo a recuperare energie fisiche e mentali per prepararci al meglio per la seconda fase”.

Parziali

17-15; 18-13; 10-21;11-21

Tabellino

Avellino. Cantone 5, Zanini 10, Iannicelli , Trapani 4 , Soliani 18 , Stefanini 6, Pichi 11, Stentardo, Iacorossi , Jaskus 13

Coach: Sanfilippo

Bari. Guerrieri, Pelucchini 2, Traorè 5, Rodriguez 8, Mele 2, Diomede, Squicciarini, Lupo 7, Callara 14, Preite 2, Anibaldi 8, Tartamella 8

Coach:Console