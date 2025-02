Al festival della vita premiati i babyclown dell’IC Aurigemma di Monteforte

“Ai talentuosi allievi dell’Istituto Comprensivo S.Aurigemma di Monteforte Irpino, per la lodevole attività formativa: “PICCOLI CLOWN DEL SORRISO”, dedicata con impegno e passione all’alto valore della solidarietà e del volontariato attivo. Con i sentimenti di stima e di ringraziamento”, firmato da Raffaele Mazzarella e da don Ampelio Crema, rispettivamente Direttore e Presidente del Festival della Vita, giunto quest’anno alla XV edizione. Queste, dunque, le parole incise su una targa che è stata donata alla Dirigente Scolastica dell’Aurigemma, prof.ssa Filomena Colella, accompagnata dai piccoli clown guidati dall’attore e regista Maurizio Merolla, anche presidente dell’Associazione Eventi 2000 che ha di fatto realizzato il percorso di clown terapia. Luogo della premiazione l’Auditorium provinciale di Caserta che ha ospitato la XV edizione del Festival della Vita dal titolo “Vivere è…Agire: come pellegrini di speranza”. Un progetto culturale multidisciplinare e itinerante promosso dal Centro culturale San Paolo odv e sostenuto da diverse realtà operative nazionali, che nasce con l’obiettivo di festeggiare la Vita, attraverso performances artistiche e musicali, conversazioni e approfondimenti, convegni, mostre e installazioni, seguendo canoni non convenzionali e mirando ad accrescere nell’uomo la necessità di stimare e difendere il dono ricevuto, per destare le coscienze e provocare un dibattito improntato al bene comune.

Al Gran Galà a Caserta, hanno partecipato il Cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito per la Città del Vaticano, il dott. Domenico Giani, già comandante della Gendarmeria Vaticana, la dott.ssa Susanna Messaggio docente e giornalista e il dott. Giulio Borrelli ex direttore del TG1 che ha ricevuto anche lui un encomio per le tante azioni di solidarietà e di rispetto per la vita. Il prestigioso riconoscimento premia la pluriennale attività filantropica svolta dall’Istituto Comprensivo di Monteforte, a favore dei bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Moscati” di Avellino, con lo spettacolo di clownterapia, realizzato alla fine di ogni anno scolastico, con la collaborazione del maestro Maurizio Merolla, presidente dell’Associazione “Eventi 2000”, nell’ambito del progetto “Infanzia Felice”. “Il messaggio che portano i nostri piccoli clown – afferma la Dirigente Colella sul palco dell’Auditorium di Caserta – è quello di essere pellegrini di speranza. La clown terapia, infatti, ha una valenza educativa altissima. Oggi si parla tanto di competenze non cognitive e noi con queste iniziative, abituiamo i nostri allievi fin da piccoli a sviluppare abilità sociali e umane non legate alla cognizione, che consentono di sviluppare un approccio positivo e funzionale ad ogni ambito della vita quotidiana.” L’I.C. Aurigemma gestisce con professionalità da circa 18 anni la Scuola in Ospedale ed è l’unica realtà scolastica nella provincia di Avellino, ad avere il privilegio di poter garantire l’istruzione ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria del Moscati. Un rapporto che va avanti ininterrottamente dal 2009 e che quotidianamente porta “ la scuola in corsia”, sia per bambini della Scuola Primaria che per ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. Due le docenti titolari presso l’I.C. Aurigemma che prestano servizio in ospedale: una maestra e una professoressa Scuola Secondaria di 1° grado. Per mesi i baby clown istruiti dal maestro Merolla si preparano per la giornata che li vede impegnati in prima persona – verso la fine di maggio – quando entrano nel reparto di pediatria dell’A.O.R.N. Moscati, per poter donare una mattinata di gioia e serenità ai giovani degenti. Anche sul palco a Caserta, i baby clown hanno dato vita ad una breve, ma significativa performance apprezzata dal pubblico presente in sala.