L’Avellino affonda al Penzo: il Venezia vince 4 a 0

Da
Mario DArgenio
-
0
114

L’Avellino travolto a Venezia con un netto 4 a 0 che ha sancito la superiorità della capolista della serie B. Una gara a senso unico che ha visto la squadra di mister Ballardini non rendersi mai pericolosa verso la porta dei lagunari e terminare in 9 la gara per le espulsioni di Tutino e Le Borgne. I lagunari hanno dato il la alle danze dopo l’espulsione di Tutino al 34′ minuto del primo tempo Busio calcia dalla distanza, Daffara respinge sulla traversa, Fontanarosa allontana sulla linea, ma sulla nuova conclusione è Dagasso a trovare l’1-0.

Dopo l’1 a 0 il Venezia dilaga: dopo 6 minuti fa altri 2 goal: prima con un autorete di Reale e poi con un tiro dalla distanza di Busio che manda tutti negli spogliatoi sul 3 a 0. Nella ripresa è pura accademia con l’Avellino che non riesce a riaprire la partita e il Venezia in pieno controllo con un Dagasso sigla la rete del definitivo 4 a 0.

Una battuta d’arresto a Venezia ci può stare ma ora è il momento per i lupi di fare punti anche con le grandi squadre. Il primo appuntamento sarà per sabato alle 15 per la gara Avellino – Padova alle 15.

 

Articolo precedenteRaid incendiario contro un negozio a Lauro: la Polizia doma le fiamme e avvia le indagini
Mario DArgenio
Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
Facebook