L’Avellino affonda al Penzo: il Venezia vince 4 a 0

L’Avellino travolto a Venezia con un netto 4 a 0 che ha sancito la superiorità della capolista della serie B. Una gara a senso unico che ha visto la squadra di mister Ballardini non rendersi mai pericolosa verso la porta dei lagunari e terminare in 9 la gara per le espulsioni di Tutino e Le Borgne. I lagunari hanno dato il la alle danze dopo l’espulsione di Tutino al 34′ minuto del primo tempo Busio calcia dalla distanza, Daffara respinge sulla traversa, Fontanarosa allontana sulla linea, ma sulla nuova conclusione è Dagasso a trovare l’1-0.

Dopo l’1 a 0 il Venezia dilaga: dopo 6 minuti fa altri 2 goal: prima con un autorete di Reale e poi con un tiro dalla distanza di Busio che manda tutti negli spogliatoi sul 3 a 0. Nella ripresa è pura accademia con l’Avellino che non riesce a riaprire la partita e il Venezia in pieno controllo con un Dagasso sigla la rete del definitivo 4 a 0.

Una battuta d’arresto a Venezia ci può stare ma ora è il momento per i lupi di fare punti anche con le grandi squadre. Il primo appuntamento sarà per sabato alle 15 per la gara Avellino – Padova alle 15.