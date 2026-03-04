Taurano, lutto cittadino per la morte del piccolo Domenico nel giorno dei funerali

TAURANO- Taurano si ferma nel giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni scomparso al Monaldi dopo due mesi di lotta seguito ad un trapianto del cuore fallito. Come aveva annunciato nelle ore successive alla drammatica notizia del decesso del piccolo, il primo cittadino di Taurano, Michele Buonfiglio, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di oggi a partire dalle quindici, quando inizierà la celebrazione dei funerali nella Cattedrale di Nola. “Dato atto che la famiglia del piccolo Domenico ha origini tauranesi- ha scritto nell’ordinanza il sindaco Buonfiglio-

considerato che la tragica e prematura scomparsa del piccolo Domenico ha colpito profondamente l ‘intera comunità cittadina, suscitando un unanime sentimento di dolore, commozione e solidarietà” e interpretando ” il comune sentimento della cittadinanza, manifestando il sentito cordoglio dell’ Amministrazione Comunale dell’ intera cittadinanza al dolore dei familiari”. Per cui ha disposto ” la proclamazione del lutto cittadino per giorno 4 marzo 2026, in concomitanza con celebrazione delle esequie del piccolo Domenico Caliendo, in segno di profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa e di parteci ipazione al dolore deifamiliari: “L’esposizione delle bandiere a mezz’ asta sugli edifici pubblici del territorio comunale per I’intera durata della giornata; La sospensione di ogni attività ludica e ricreativa e di ogni altra iniziativa che contrasti con contrastino con il carattere luttuoso della giomata”. Il sindaco di Taurano sarà in Cattedrale per l’ultimo saluto al piccolo Domenico.