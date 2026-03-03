Raid incendiario contro un negozio a Lauro: la Polizia doma le fiamme e avvia le indagini

LAURO- Fiamme dolose all’ingresso di un negozio di detersivi e prodotti per la casa in Via Vittime di Bologna a Lauro. L’incendio appiccato al materiale esposto all’ingresso del negozio, sulla veranda della sede dell’ attivita” commerciale, non ha avuto conseguenze piu’ gravi solo grazie al rapido intervento dei due agenti della Volante del Commissariato di Ps di Lauro, che hanno scavalcato il cancello di ingresso e sono riusciti a domare le fiamme sulla veranda. L’accesso al locale è coperto da un gazebo di legno, che se raggiunto dalle fiamme avrebbe potuto distruggere tutta la struttura ad un livello che si trova sulla strada.

IL RAID

La dinamica del raid e’ in corso di accertamento da parte degli agenti del presidio di Polizia di Viale dei Platani. Verosimilmente, poco dopo le ventuno, ignoti, molto probabilmente usando liquido infiammabile, hanno dato alle fiamme i prodotti che si trovavano all’ingresso dell’esercizio commerciale di Via Vittime di Bologna. Le fiamme però hanno attirato l’attenzione di un militare dell’Arma libero dal servizio, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i due agenti del Commissariato agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Domate le fiamme, sul posto e’ giunto a anche il titolare dell’attività commerciale, che in serata e’ stato ascoltato dagli inquirenti.

LE INDAGINI

Gli accertamenti sono scattati immediatamente. Su Via Vittime di Bologna insistono ben quattro telecamere, che avrebbero potuto riprendere l’azione criminosa. Anche se gli autori del raid avessero raggiunto l’attività commerciale da Via Gancio, la strada che collega Lauro con le frazioni di Migliano e Pignano. Nel frattempo sul posto sono stati eseguiti anche i rilievi da parte della Scientifica. Una informativa di reato sarà nelle prossime ore indirizzata alla Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini in questa fase non escludono nessuna ipotesi. Anche che possa trattarsi di un azione di racket da parte della criminalita’ organizzata.