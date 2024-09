L’autista della Panda si è lanciato nel vuoto per soccorrere Raffaele

AVELLINO- Il secondo ferito nell’incidente di Via Zoccolari avvenuto ieri sera poco prima della gara al Partenio tra Avellino e Foggia e’ l’autista della Panda che si è scontrata (per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia) con la Vespa guidata da Raffaele Capolupo, il trentacinquenne sbalzato prima contro la protezione della strada e poi al di sotto della sede stradale, in una scarpata vicina ad un parcheggio. Almeno dalla prima ricostruzione, infatti, il trentaquattrenne si sarebbe lanciato per soccorrere il conducente della Vespa che era volato giù. Proprio nel tentativo di farlo, ha rimediato una frattura alle gambe ed ora è ricoverato al Moscati in Ortopedia. Intanto le indagini degli agenti della Questura di Avellino procedono per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Come avviene in questi casi si attendono tutti gli esami eseguiti dopo i rilievi del personale di Via Palatucci. Anche la vettura e la Vespa sono state sottoposte a sequestro da parte della Polizia. Intanto si prega per Raffaele.