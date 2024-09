Raffaele non mollare. Il messaggio della Curva Sud

“Raffaele non mollare”. È il testo dello striscione affisso dalla Curva Sud dell’Avellino calcio davanti l’ospedale Moscati del capoluogo. Il 35enne a seguito dell’incidente in Vespa è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Grande tifoso dei Lupi, i supporter biancoverdi hanno deciso di restare in silenzio durante la gara tra l’Avellino e il Foggia di ieri sera. Il sinistro è avvenuto proprio mentre Raffaele si stava recando come ogni domenica allo stadio Partenio-Lombardi. Sempre al Moscati è ricoverato nel reparto di Ortopedia anche l’altro ragazzo rimasto ferito. Si tratta del 34enne alla guida della Panda.