VIDEO/ Padre Michele Bianco: “Emersi tra la cenere affreschi del 1.700”

Nonostante il dolore per l’incendio che ha colpito la Chiesa di San Ciriaco in piazza Vittoria a Torre Le Nocelle, le celebrazioni religiose proseguono. La chiesa, domata dalle fiamme ma attualmente inagibile, non fermerà le Sante Messe di Padre Michele Bianco, che continua a ricevere i fedeli nell’oratorio, dove celebra regolarmente.

In particolare, la Santa Messa di Lode si svolgerà nel centro polifunzionale comunale, invitando la comunità a unirsi in preghiera in questo momento di difficoltà. La comunità è chiamata a stringersi attorno a Padre Michele e a pregare per il Santuario di San Ciriaco, un’importante fonte di vita per tutti. La fede continua a brillare, nonostante le avversità.

Il parroco ha dichiarato che l’incendio ha distrutto una tela importante e l’organo, completamente fuso. Sebbene non si conoscano le dinamiche delle fiamme, si sa che hanno colpito la tela sull’altare maggiore e due statue. Fortunatamente, le fiamme non hanno danneggiato il soffitto.

Tra le macerie, sono emerse le rappresentazioni originali e gli affreschi del 1700, che si sono rivelati in tutto il loro splendore. I danni architettonici sono stati giudicati non rilevanti, e sarà possibile un ripristino, seppur con ingenti spese.

Le strutture portanti hanno retto e gli affreschi originali del 1700 non sono stati cancellati, anzi, sono stati riportati alla luce. “Dai deserti fioriscono magnifici fiori”, ha affermato Padre Michele, promettendo che la chiesa tornerà ancora più bella, anche grazie alle offerte dei fedeli. “Nonostante la nostra profonda amarezza, non ci faremo intimidire. Il demonio sarà affrontato come sempre, e non faremo sconti sulla verità”.