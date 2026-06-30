Lauro, stop alla decadenza dal Consiglio comunale per Scafuro: tutto archiviato

LAURO- Non ci sara’ nessuna decadenza dalla carica di consigliere comunale per Felice Fiore Scafuro. Nei confronti deo consigliere comunale eletto nelle fila della maggioranza, che tuttavia ha una posizione critica dopo la rottura tra il il gruppo civico “Per Lauro” e l’attuale amministrazione, pur avendo ribadito che e’ sempre un consigliere di minoranza. A Scafuro, che con i suoi 84 anni e’ uno dei rappresentanti storici del civico consesso lauretano, era giunta una comunicazione il 22 aprile scorso con la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per presunte assenze ingiustificate dalle sedute consiliari. In particolare, erano contestate la mancata partecipazione a tre sedute consecutive; la mancata partecipazione a cinque sedute nel corso dell’anno 2025 e l’abbandono dell’aula nella seduta del 16 aprile 2026. Con una memoria scritta inviata al presidente del Consiglio Comunale di Lauro Antonio Casoria, al sindaco Rossano Boglione e alla giunta, oltre che alla Prefettura di Avellino, il consigliere Scafuro oltre che a rilevare delle questioni di nullità del procedimento avviato, ha anche giustificato le sue assenze. Da qui l’esito, comunicato nei giorni scorsi di archiviazione del procedimento di decadenza avviato.