San Martino Valle Caudina, al via il Campo Estivo della Protezione Civile.

“​Stamattina – dichiara il sindaco Pasquale Pisano – abbiamo avuto il piacere di passare un po’ di tempo insieme ai 30 ragazzi che stanno animando la nuova edizione del campo estivo. ​Nei prossimi giorni, questi giovani avranno l’opportunità unica di incontrare da vicino tutte le realtà istituzionali impegnate in prima linea nelle operazioni di emergenza e nei momenti di criticità. Un modo straordinario per capire come funziona la macchina dei soccorsi e per diventare cittadini più consapevoli.

Il motto di quest’anno parla chiaro: “La protezione civile sei anche tu!!”

​Siamo arrivati alla 4° edizione di questo splendido progetto. Un ringraziamento speciale va all’associazione Per la vita Valle Caudina che, grazie al finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, sta regalando ai nostri ragazzi un’esperienza formativa e umana che difficilmente dimenticheranno. ​Buon lavoro e buon divertimento a tutti i ragazzi e agli organizzatori!” conclude Pisano.