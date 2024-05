Lauro, si introducono nel sistema informatico di una ditta dirottando i bonifici a loro favore

I Carabinieri della Stazione CC di Lauro, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 33enne e una 23enne responsabili di frode informatica. In particolare, i Carabinieri, a seguito di una denuncia sporta da una imprenditrice del luogo che aveva notato il mancato accredito di alcuni bonifici che i clienti avevano effettuato per dei servizi resi, riscontravano che i due indagati, di origini romene e residenti in provincia di Livorno, sarebbero riusciti ad introdursi nel sistema informatico della ditta, sostituendo l’IBAN dell’impresa registrato nel sistema di fatturazione elettronica, con uno riconducibile ad un loro conto corrente.

L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di recuperare gli oltre 10.000 euro sottratti all’impresa. Sono tuttora in corso indagini finalizzate sia all’individuazione di eventuali complici sia ad accertare responsabilità degli stessi in analoghi episodi criminosi.