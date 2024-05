Galleria di San Mango, completati i lavori per la nuova e moderna illuminazione

Completato l’intervento per il nuovo impianto di illuminazione della Galleria Serra a San Mango sul Calore e avviata la progettazione per la messa in sicurezza della strada regionale ex SS 403 “Santa Cristina” con la caratterizzazione della frana.

Nella Galleria Serra – che misura 820 metri – lungo la bretella di collegamento a San Mango sul Calore sono state sostituite le lampade obsolete con nuove e moderne a led.

L’impianto è alimentato separatamente per tratti di tunnel di lunghezza non superiori a 100 metri, garantendo in tal modo l’illuminazione anche in concomitanza di danneggiamento dell’impianto elettrico. L’impianto di illuminazione interna è regolato tramite modulo regolatore di tensione. Realizzata anche l’illuminazione di rinforzo che integra quella permanente, garantendo l’adattamento dell’occhio.

Per quanto riguarda la strada regionale ex SS 403 “Santa Cristina”, la Provincia ha da tempo avviato la progettazione per la messa in sicurezza dell’arteria, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro. Il gruppo di progettazione e la Regione Campania sono stati formalmente investiti di tenere distinti in due stralci l’intero intervento, al fine di mitigare i disagi.

Il primo intervento concerne il tratto di strada interessato da un’interruzione. Le attività progettuali sono già iniziate con il monitoraggio e la caratterizzazione del movimento franoso.

La Provincia, in relazione all’importanza che riveste l’arteria per i collegamenti e delle difficoltà che stanno registrando le popolazioni dei comuni interessati, nelle more del corposo intervento regionale, provvederà a finanziare in una prossima variazione di bilancio, un consistente intervento strutturale, tale da consentire la transitabilità dell’arteria in totale sicurezza.