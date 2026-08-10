Estate, spettacolo musicale di Franco Ricciardi questa sera a Moschiano

MOSCHIANO – Sara’ il “maestro” Franco Ricciardi a chiudere con il suo concerto, questa sera, il programma civile dei festeggiamenti in onore di Maria Ss Della Carita’ e San Gerardo Maiella a Moschiano. Lo spettacolo con uno dei più apprezzati interpreti della musica napoletana prenderà il via alle ventidue in Via Avellino. Un evento che chiude quattro giorni di intense iniziative religiose e civili che il Comitato Festa in collaborazione con tutta la comunità ha messo in campo per il tradizionale appuntamento con la festa patronale. Uno degli eventi più importanti nell’ estate del Vallo di Lauro.