Lauro, referendum costituzionale: avvocati e magistrati a confronto tra “Sì” e “No”

Un dibattito sulle ragioni del “Sì” e del “No” al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 17.00, presso la Sala San Filippo Neri di Lauro.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Lauro, si propone come occasione di confronto tra diverse posizioni giuridiche e istituzionali, offrendo ai cittadini un quadro completo delle implicazioni della consultazione referendaria.

A introdurre e moderare sarà l’avvocato Francesco Ponzi, penalista del Foro di Avellino. Sul fronte del “Sì” interverranno Giuseppe Guida, rappresentante dell’Unione Camere Penali Italiane, Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina, e Sabato Graziano, penalista. A rappresentare le ragioni del “No” saranno invece il professor avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e responsabile della Scuola Forense, il procuratore aggiunto di Nola Giuseppe Cimmarotta e il sostituto procuratore di Napoli Luigi Iglio. A chiudere l’incontro, gli indirizzi di saluto del sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, insieme agli avvocati Fabio Benigni e Rosa Settembre, esponenti dell’Ordine e della Camera Penale.