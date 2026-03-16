Gesualdo, confronto sul referendum costituzionale: le ragioni del “No” al centro del dibattito

Un incontro pubblico per approfondire e discutere le motivazioni del “No” al prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È quello in programma martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, presso Palazzo Pisapia in via Cittadella.

L’iniziativa, promossa con il coordinamento del Comitato “Giusto Dire No” e dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico e accademico. A intervenire saranno Bruno Spagna Musso, già consigliere della Corte di Cassazione, Carmela Capolupo, professoressa di diritto costituzionale all’Università Federico II, ed Ennio Cavuoto, docente di procedura civile all’Università del Sannio. Completano il parterre Nicola Russo, consigliere della Corte d’Appello di Napoli, e Davide Steccanella, avvocato penalista del Foro di Milano. L’incontro sarà arricchito anche dall’intervento dell’avvocato Benito Grasso del Foro di Avellino. Previsti, inoltre, i saluti istituzionali del sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione, a sottolineare l’importanza del dialogo pubblico su temi fondamentali per l’assetto democratico del Paese.