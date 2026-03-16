Lacedonia, il Comitato per il NO spiega le sue ragioni sul Referendum Costituzionale

Un confronto aperto per approfondire le criticità della riforma della giustizia e promuovere una scelta consapevole in vista del referendum costituzionale. È questo il senso dell’iniziativa “La riforma della giustizia – Le ragioni del NO”, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 17:30 presso l’aula didattica MAVI di Lacedonia.

L’evento, promosso dal Comitato per il NO, si inserisce nel dibattito nazionale sulle modifiche al sistema giudiziario, ponendo al centro temi come la tutela della Costituzione, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la difesa dei principi democratici.

Ad aprire l’incontro saranno Rocco Pignatiello e Modestino Scarano, rappresentanti del Comitato per il NO, seguiti dall’introduzione dell’avvocato Antonio Di Conza, sindaco di Lacedonia. Il programma prevede una serie di interventi da parte di esponenti politici e istituzionali del territorio e non solo. Tra questi, l’avvocata Maura Sarno, delegata alla Sicurezza della Provincia di Avellino per il M5S, e l’ingegnere Gerardo Capodilupo, in rappresentanza dell’assemblea provinciale del Partito Democratico. Interverranno inoltre Roberto Montefusco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e l’onorevole Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle. Atteso anche l’intervento dell’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del M5S.

L’incontro si propone di offrire ai cittadini una lettura critica della riforma, illustrando le motivazioni del fronte contrario e favorendo un dibattito informato e partecipato.