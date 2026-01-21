Lauro, raid nelle scuole: studenti, docenti e societa’ civile in piazza

LAURO- Una marcia di docenti, studenti genitori, amministratori comunali, rappresentanti della comunità civile e religiosa per manifestare pubblicamente contro furti e atti vandalici subiti dalla scuola di Lauro. Come annunciato dalla dirigente scolastica Maria Siniscalchi, domani mattina ci sarà una vera e propria mobilitazione istituzionale contro i raid ai danni degli istituti scolastici della zona. La manifestazione pubblica, come sottolineato dalla stessa dirigente scolastica e’ finalizzata a denunciare il grave fenomeno dei furti e degli atti vandalici che la scuola stacontinuamente subendo e per esprimere la coesione e l’impegno congiunto di tutte le forze dell’ordine, delle istituzioni pubbliche e della società civile, per combattere ed impedire tale stato di cose in futuro. Il corteo partirà alle ore 8.30 e la manifestazione si concludera’ alle ore 12:00. Il punto di raccolta in Piazza Marco Biagi alle ore 8.30 circa; Partenza alle 9:00;

via Lancellotti; via Municipio. In Piazza Municipio sono previsti gli interventi del dirigente scolastico, autorità e alunni. Una presa di posizione contro i raid alle scuole nella zona del Vallo di Lauro.