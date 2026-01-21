Nevicata notturna, Laceno si risveglia imbiancata

Laceno si è svegliata questa mattina avvolta da un suggestivo manto nevoso, conseguenza del fronte perturbato che ha interessato l’area durante la notte. Alle prime ore del giorno la temperatura ha toccato i -0,1 gradi, come riportato dalla pagina Laceno.

Un evento che assume un valore ancora più significativo in una stagione caratterizzata da scarse precipitazioni nevose e temperature spesso superiori alla media. Lo scenario odierno rappresenta quindi un’occasione preziosa per residenti e visitatori, soprattutto per gli appassionati della neve e della montagna.

Le condizioni meteo, tuttavia, potrebbero cambiare rapidamente: nei prossimi giorni è previsto un possibile rialzo termico accompagnato da piogge, che rischiano di cancellare in breve tempo questo suggestivo quadro naturale.