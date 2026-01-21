Si è svolta a Roma l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Superiore di Polizia. A darne notizia anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha affidato a un post su Facebook il significato dell’evento. «Un onore aver inaugurato a Roma l’anno accademico della Scuola Superiore di Polizia. La sicurezza è una domanda concreta a cui rispondiamo anche con la formazione. Ai 275 commissari che affronteranno questo percorso, e che già hanno scelto di dedicare la propria vita al servizio del Paese, va il mio più sentito in bocca al lupo per questa nuova sfida», ha scritto il Capo del Viminale.

Tra i 275 commissari anche quattro giovani irpini, motivo di orgoglio per l’intero territorio: Pasquale Cipriano, Salvatore Grasso, Martina Manganelli e Raffaello Iannuzzi. Entrambi rappresentano l’Irpinia in un contesto di alto profilo, entrando a far parte della nuova classe dirigente chiamata a garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini.