Lauro, oro e soldi al falso carabiniere: anziana truffata, indagini della Polizia

LAURO- Un bottino di circa diecimila euro, quello che due truffatori di anziani, spacciandosi per Carabinieri hanno sottratto lunedì ad un’ anziana di Lauro. La tecnica sempre la stessa. Prima la chiamata del “finto maresciallo”, che informa l’ anziana di un incidente avvenuto a causa del figlio e del prossimo arrivo di un brigadiere a casa sua per risolvere la situazione mettendo a disposizione oro e contanti. Quello che purtroppo è avvenuto quando il complice e falso carabiniere ha raggiunto la casa della donna. I due si sono dileguati dopo il colpo messo a segno. Sulle tracce dei malviventi, dopo la denuncia della vittima, ci sono gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del commissario Gianmarco Galdo. Non è escluso che le indagini della Polizia possano rovinare la trasferta criminale dei due truffatori.