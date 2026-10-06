La prima verità sulla morte di Giovanna e del piccolo Francesco: un’emorragia fatale

AVELLINO- Una sospetta rottura dell’arteria splenica, quella che avrebbe causato un’emorraggia fatale per Giovanna Lo Chiatto e per il piccolo Francesco. Una prima verità medica per dare una risposta ad una famiglia ed un’intera comunità che chiedono di conoscere la causa della tragedia che ha sconvolto tutta l’Irpinia. Sarebbero queste le prime risultanze dell’esame medico legale svolto nel pomeriggio presso la Tanatologia del Moscati sulla salma della trentaduenne e del piccolo Francesco. Esami che dovranno poi essere definiti e riportati nella consulenza affidata al collegio incaricato dalla Procura di stabilire le cause della morte della trentaduenne. Come e’ noto saranno depositate entro novanta giorni.