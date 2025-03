Lauro: 45enne sottoposto a misura cautelare, obbligo di presentazione alla P.G.

Nella giornata del 26 febbraio, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno notificato a un 45enne del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Lauro, l’ordinanza cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal G.I.P. di Avellino. Il predetto, il 17 febbraio u.s. era stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di P.S. per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale e furto aggravato.