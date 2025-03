Stasera l’associazione culturale “Sonic Muse Ets” – in via Pedicini, 63 – terrà una serata dedicata alla musica Brit Pop.

Con il termine “Brit Pop” si fa riferimento ad alcuni gruppi britannici rock alternativi e pop rock apparsi agli inizi degli anni Novanta. Gli artisti riconducibili a questo genere musicale hanno avuto origine dalla scena indipendente e underground del Regno Unito. Molti di loro hanno però raggiunto un’enorme notorietà non solo in Europa, ma nel mondo intero. Spiccano gli Oasis, i Blur, i Placebo, i Suede, i Pulp, i Verve, i Supergrass, gli Elastica, i Travis e i Kula Shaker. Gruppi inglesi ribelli e irriverenti, che si differenziavano nettamente dal più cupo e introspettivo Grunge americano, e ispirati indubbiamente dai Beatles, dal punk, da David Bowie e ovviamente dall’indie rock.

“Le loro canzoni erano un vero e proprio inno sia al fervore che alla fragilità della giovinezza, – dichiarano dall’associazione – ma anche una severa critica alla società in cui vivevano e allo status quo”.

Durante la serata, un momento sarà dedicato all’Open Microphone (Microfono Aperto), in cui chiunque potrà salire sul palco della Sonic Muse e recitare una poesia, cantare una canzone, raccontare una storia, esibirsi in una qualsiasi performance artistica.

La Sonic Muse Ets è un circolo Arci con tesseramento obbligatorio. La tessera consente l’ingresso in tutti i circoli Arci d’Italia e anche ad Avellino prevede una scontistica che va dal cinema al teatro, passando per ristorazione, fumetteria, quotidiani, riviste etc.