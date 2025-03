Avellino Basket a Livorno, sfida ad alta tensione

È sfida tra le due vincitrici del campionato di Serie B della passata stagione: al PalaSport “Bruno Macchia” l’Avellino Basket, domani pomeriggio alle 18.00, affronterà la Libertas Livorno per la trentunesima giornata della Serie A2. All’andata, Avellino dominò l’incontro imponendosi 84-68, ma nel corso del match il vantaggio toccò anche le trenta lunghezze. Un successo utile a rilanciare i biancoverdi in classifica.

La gara di domani sera vede opporsi una formazione intenta a raggiungere la salvezza, mentre l’Avellino Basket confida di poter centrare la postseason e riscattare il ko interno contro Cividale. Tuttavia, il campo di Livorno rappresenta un ostacolo per tutte le formazioni e, pertanto, il team avellinese dovrà affrontare la sfida con attenzione per evitare la beffa dello scorso anno, quando il tiro di Saccaggi allo scadere privò i biancoverdi di un successo meritato.

Oggi Livorno è una formazione in difficoltà. Il presidente Consigli ha rassegnato le dimissioni ed è stato sostituito da Marco Benvenuti. Le sconfitte di fila dei labronici sono diventate 6 dopo la sconfitta subita a Cantù, che ha causato l’allontanamento di coach Marco Andreazza. In Toscana è arrivato Gennaro Di Carlo, mentre Giulio Iozzelli è il nuovo consulente sportivo. L’avvicendamento in panchina dovrà tradursi in una risposta da parte dei giocatori.

I tre giocatori più pericolosi sono: Adrian Banks, che ha iniziato a carburare a stagione in corso con i suoi 16.7 punti di media, Ariel Filloy e Hooker, visto a Strasburgo in passato e all’andata il giocatore migliore degli amaranto.

All’Avellino Basket, oltre alla costanza del gioco di squadra, servirà una prova di grande consistenza, cercando di far fronte alla possibile assenza di Bortolin. Un riferimento offensivo potrebbe essere Earlington, giocatore che ha dimostrato di poter essere determinante in più circostanze, specie contro avversari meno versatili.

La diretta streaming del match sarà disponibile dalle ore 18.00 su LN Pass e presso il cinema Partenio, che metterà a disposizione una delle sue sale per assistere alle gare interne dei biancoverdi al prezzo di 3,50 euro.

Ad arbitrare il match, Marco Attard, Calogero Cappello, Vito Castellano.