Consulta Giovani Penalisti, Simone Imparato e’ il nuovo coordinatore

AVELLINO- Simone Imparato, 31 anni, originario di Manocalzati sarà il coordinatore della Consulta dei Giovani Penalisti della Camera Penale irpina per il biennio 2026-2028. Il giovane penalista è stato eletto per “acclamazione” dall’assemblea che si è riunita nel pomeriggio per scegliere il successore dell’avvocato Matteo Raffaele Fimiani, coordinatore uscente che ha passato il testimone al neo coordinatore. All’assemblea ha portato i saluti anche il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero, che ha anticipato di voler coinvolgere la Consulta in alcune attività sulle carceri e il segretario della Camera Penale Irpina Costantino Sabatino, insieme al Responsabile della Scuola di Formazione della Camera Penale Stefano Vozella e alla presidente Aiga Fabiana Lepore.